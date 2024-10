Bologna-Milan: programma e telecronisti Dazn Serie A 2024/2025 (Di sabato 26 ottobre 2024) Il programma e i telecronisti su Dazn di Bologna-Milan, match valido per la nona giornata di Serie A 2024/2025. E’ la partita della discordia: il sindaco Lepore non vuole farla giocare, la Lega Serie A sì e cerca soluzioni alternative per scongiurare un rinvio che intaserebbe i calendari. Le due squadre sono reduci da fortune alterne in Champions: i rossoneri hanno vinto, i felsinei hanno perso. Chi la spunterà? Fischio d’inizio programmato alle ore 18 di sabato 26 ottobre. I telecronisti DI Bologna-Milan Bologna-Milan sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Marco Parolo. Bologna-Milan: programma e telecronisti Dazn Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ile isudi, match valido per la nona giornata di. E’ la partita della discordia: il sindaco Lepore non vuole farla giocare, la LegaA sì e cerca soluzioni alternative per scongiurare un rinvio che intaserebbe i calendari. Le due squadre sono reduci da fortune alterne in Champions: i rossoneri hanno vinto, i felsinei hanno perso. Chi la spunterà? Fischio d’inizioto alle ore 18 di sabato 26 ottobre. IDIsarà visibile sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia e Marco Parolo.SportFace.

