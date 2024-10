Ascani contro Valditara: “Per la prima volta si considera il sistema di istruzione una delle tante voci di spesa comprimibili e non l’investimento più importante” (Di sabato 26 ottobre 2024) Il calo demografico in Italia è un dato ormai innegabile. Mentre il governo si concentra su bonus e "mancette" per contrastare il fenomeno, secondo Anna Ascani, vice presidente della Camera e esponente del Partito Democratico, si sta commettendo un grave errore nel settore dell'istruzione. L'articolo Ascani contro Valditara: “Per la prima volta si considera il sistema di istruzione una delle tante voci di spesa comprimibili e non l’investimento più importante” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il calo demografico in Italia è un dato ormai innegabile. Mentre il governo si concentra su bonus e "mancette" per contrastare il fenomeno, secondo Anna, vice presidente della Camera e esponente del Partito Democratico, si sta commettendo un grave errore nel settore dell'. L'articolo: “Per lasiildiunadie nonpiù impor” .

