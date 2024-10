Velvetgossip.it - Ambra Angiolini è fidanzata? Sul red carpet si mostra in compagnia

Leggi tutta la notizia su Velvetgossip.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) La vita sentimentale disembra avere inaspettati risvolti. Dopo essersi dichiarata single per tutta l’estate, pare che l’attrice abbia ritrovato la serenità e il sorriso al fianco di un nuovo uomo, con il quale si èta sul reddella Festa del Cinema di Roma.ha sempre avuto una vita sentimentale abbastanza tormentata. Dopo l’addio a Renga, nemmeno con Massimiliano Allegri le cose sono andate meglio. Adesso però aveva deciso di stare da sola, anche se pare che l’amore abbia di nuovo deciso di bussare alla sua porta e la stessa showgirl non avrebbe esitato ad aprire. Ecco chi sarebbe il nuovo fidanzato.?, foto Ansa – VelvetGossipIn amore non è sempre stata così fortunata, seppur sul fronte lavorativo la sua vita sia sempre proseguita a gonfie vele.