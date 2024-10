Altenmarkt, incredibile vittoria per Federica Brignone (Di sabato 26 ottobre 2024) Federica Brignone ha firmato un’impresa memorabile nella gara di Altenmarkt, concludendo in 2’16?05 e conquistando la vetta del podio per la quinta volta in carriera su questa pista. A 34 anni, Brignone è ora la più “anziana” sciatrice ad aggiudicarsi una vittoria su questo tracciato, un risultato storico che dimostra la sua continuità e capacità di mantenersi competitiva.Leggi anche: Juve, Thiago Motta non si tiene: “Ecco chi vincerà lo scudetto” Shiffrin, Robinson e Scheib dietro alla campionessa azzurra La gara ha visto protagoniste anche Alice Robinson, ritornata in forma e piazzatasi al secondo posto, e Julia Scheib che ha completato il podio per l’Austria. Deludente il piazzamento di Mickaela Shiffrin, che aveva dominato la prima manche e si è ritrovata alla quinta posizione dopo la discesa finale, tradita dalle insidie del “muro” austriaco. Thesocialpost.it - Altenmarkt, incredibile vittoria per Federica Brignone Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 26 ottobre 2024)ha firmato un’impresa memorabile nella gara di, concludendo in 2’16?05 e conquistando la vetta del podio per la quinta volta in carriera su questa pista. A 34 anni,è ora la più “anziana” sciatrice ad aggiudicarsi unasu questo tracciato, un risultato storico che dimostra la sua continuità e capacità di mantenersi competitiva.Leggi anche: Juve, Thiago Motta non si tiene: “Ecco chi vincerà lo scudetto” Shiffrin, Robinson e Scheib dietro alla campionessa azzurra La gara ha visto protagoniste anche Alice Robinson, ritornata in forma e piazzatasi al secondo posto, e Julia Scheib che ha completato il podio per l’Austria. Deludente il piazzamento di Mickaela Shiffrin, che aveva dominato la prima manche e si è ritrovata alla quinta posizione dopo la discesa finale, tradita dalle insidie del “muro” austriaco.

