Accusato di violenza sulla paziente. Il medico si difende e nega tutto (Di sabato 26 ottobre 2024) Davanti al giudice, si è difeso Hussein Chreim, medico di base di 67 anni residente a Cernusco Lombardone, dipendente della Asst Lariana, finito agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale su un paziente di 24 anni. Ha negato di aver tenuto condotte inadeguate, o di essersi espresso con linguaggi che esulavano dal suo ruolo. Ha sostenuto di essere vittima di accusa non veritiere. Al termine dell’interrogatorio di garanzia, sostenuto davanti al gip di Como Walter Lietti, il suo avvocato ha chiesto l’attenuazione della misura cautelare, o la sua revoca, richiesta su cui il giudice si è riservato in attesa del parere del magistrato che coordina le indagini e che ha chiesto la misura cautelare, Alessandra Bellù. Ilgiorno.it - Accusato di violenza sulla paziente. Il medico si difende e nega tutto Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Davanti al giudice, si è difeso Hussein Chreim,di base di 67 anni residente a Cernusco Lombardone, dipendente della Asst Lariana, finito agli arresti domiciliari con l’accusa disessuale su undi 24 anni. Hato di aver tenuto condotte inadeguate, o di essersi espresso con linguaggi che esulavano dal suo ruolo. Ha sostenuto di essere vittima di accusa non veritiere. Al termine dell’interrogatorio di garanzia, sostenuto davanti al gip di Como Walter Lietti, il suo avvocato ha chiesto l’attenuazione della misura cautelare, o la sua revoca, richiesta su cui il giudice si è riservato in attesa del parere del magistrato che coordina le indagini e che ha chiesto la misura cautelare, Alessandra Bellù.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ancora violenza in pronto soccorso : dottoressa aggredita dal parente di un paziente - Aggressione al pronto soccorso dell’Ospedale San Giuliano. Una dottoressa, dopo aver fornito le informazioni relative allo stato di salute del congiunto ha chiesto al parente di uscire dai locali ed andare nella sala d’attesa. Questo invito, ... (Napolitoday.it)

Novedrate - medico di base arrestato per violenza sessuale su una paziente - Novedrate (Como) – Un medico di base di 57 anni che operava da pochi mesi a Novedrate è agli arresti domiciliari per violenza sessuale nei confronti di una paziente. La misura cautelare è stata eseguita lunedì scorso, ma è stata resa nota solo oggi ... (Ilgiorno.it)

Medico arrestato per violenza sessuale su una paziente ricoverata in una struttura sanitaria - Avrebbe abusato sessualmente di una paziente con gravi deficit mentali mentre era ricoverata in una struttura sanitaria per le lungo degenze. Il medico che da questa mattina si trova agli arresti domiciliari in seguito ad un’ordinanza di custodia ... (Ilfattoquotidiano.it)

Accusato di violenza sessuale su paziente - medico ai domiciliari - Avrebbe abusato sessualmente di una paziente con gravi deficit mentali mentre era ricoverata in una struttura sanitaria per le lungo degenze (Imolaoggi.it)