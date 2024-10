Sport.quotidiano.net - 4 Torri Volley, riscatto immediato. Con Monselice è un esame che vale

(Di sabato 26 ottobre 2024) Per la terza giornata di campionato di serie B, girone B, la 4va aper incontrare la Tmb: si gioca al palasport di Schiavonia, ore 18. Diversi sono i temi al centro di questa sfida. Prima di tutto si tratta di un confronto “classico”, tra due formazioni che si sono incrociate parecchie volte in serie B, che si sono scambiate vari giocatori nel corso degli anni e che si sono ritrovate e si ritrovano spesso in amichevoli prima e durante il campionato. Poi va detto che una formazione come quella ferrarese, che nutre ambizioni di alta classifica, non può pensare in questa stagione di non averecome avversaria diretta per le posizioni che contano, soprattutto per il fatto che è reduce dai playoff nello scorso campionato e due anni fa militava in serie A3.