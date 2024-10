Gaeta.it - 20 interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo: i fondi del Ministero dell’Ambiente

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ile della Sicurezza Energetica ha avviato un importante decreto per finanziare 20mirati alladelin diverse aree della Regione. Questa iniziativa è frutto di una collaborazione strategica con la Regione e si inserisce in un contesto più ampio di gestione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici, sempre più urgenti per la sicurezza e la sostenibilità del territorio. Un impegno concreto per la sicurezza ambientale L’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis, ha annunciato l’importo complessivo di € 36.473.737,78 dedicato a questi progetti.