13enne caduta dal tetto di un palazzo la sorella | L’ha buttata giù lui

(Di sabato 26 ottobre 2024) Piacenza è ancora scossa dalla morte della ragazzina di 13 anni, precipitata daldi unin via IV Novembre. Le indagini, ancora aperte e coordinate dalla Procura dei Minori di Bologna, cercano di far luce su una vicenda che ha lasciato la comunità e gli amici della giovane in uno stato di sgomento e incredulità. A distanza di 24 ore dal tragico evento, non si esclude alcuna ipotesi, e ogni pista rimane aperta, dall’incidente al gesto volontario, fino alla possibilità di un coinvolgimento del ragazzo che era con lei.Leggi anche: Omicidio a Costa Volpino, Bergamo: 18enne uccisa a coltellate nel suo appartamento Versioni contrastanti e sospetti della famiglia La vicenda si complica ulteriormente dopo il post pubblicato dallamaggiore della vittima, che non crede all’ipotesi del suicidio.