Zendaya il look in pelle scollatissimo conquista New York

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Indovinate chi è stato avvistato mano nella mano, procedere a passo svelto per le strade di New? Esattamente, una delle coppie meglio assortite ed insieme più discrete del mondo dello spettacolo: pare che, da buona fidanzata,abbia accompagnato e sostenuto Tom Holland in occasione del lancio del nuovo brand di quest’ultimo. I due sono infatti stati paparazzati dirigersi insieme verso l’inaugurazione, ed è quasi inutile dire come lei abbia estasiato chiunque al suo passaggio. La protagonista di Challengers – la celebre pellicola di Luca Guadagnino – ha indossato per l’occasione un lungo abito incolor merlot, come definitiva dimostrazione di non avere la capacità di sbagliarne una in fatto di stile.