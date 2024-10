Wta Guangzhou 2024: Bronzetti cinica e concentrata, batte Wang e vola in semifinale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lucia Bronzetti è in grande spolvero, Xiyu Wang no e non c’è partita alla lunga al torneo Wta di Guangzhou 2024. La riminese, 86 al mondo del circuito femminile, ritorna dunque a giocare una semifinale e lo fa sul cemento cinese in una fin qui irresistibile cavalcata. Punteggio di 6-4 6-1 che non racconta però forse del tutto l’andamento del match: per oltre mezzora, infatti, tanto equilibrio e anzi cinque palle break per la cinese, tutte non sfruttate, mentre alla prima opportunità l’azzurra strappa il servizio alla rivale. Poi, ci si mettono pure dei problemi fisici per la Wang, che ricorre anche al MTO, e così Bronzetti non solo può vincere il primo set per 6-4, ma sfruttare il calo fisico dell’avversaria per prendersi un margine monstre di tre break di vantaggio nel secondo set. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Luciaè in grande spolvero, Xiyuno e non c’è partita alla lunga al torneo Wta di. La riminese, 86 al mondo del circuito femminile, ritorna dunque a giocare unae lo fa sul cemento cinese in una fin qui irresistibile cavalcata. Punteggio di 6-4 6-1 che non racconta però forse del tutto l’andamento del match: per oltre mezzora, infatti, tanto equilibrio e anzi cinque palle break per la cinese, tutte non sfruttate, mentre alla prima opportunità l’azzurra strappa il servizio alla rivale. Poi, ci si mettono pure dei problemi fisici per la, che ricorre anche al MTO, e cosìnon solo può vincere il primo set per 6-4, ma sfruttare il calo fisico dell’avversaria per prendersi un margine monstre di tre break di vantaggio nel secondo set.

