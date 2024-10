Nerdpool.it - Windblown è disponibile in Early Access

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Da oggi è, in, il nuovo titolo del talentuoso studio Motion Twin. Il nuovo gioco degli autori di Dead Cells è un roguelike frenetico, dove l’azione e la velocità saranno preponderanti. Inoltre,è giocabile sia in singolo che in multiplayer online. I giocatori andranno alla scoperta di diversi ambienti, ognuno diverso, e, per il momento, ne sono presenti cinque. Prendendo il controllo del proprio Leaper, i giocatori dovranno affrontare grandi sfide per riuscire a scovare tutti i segreti di questo mondo e, per farlo, avranno a disposizione dozzine di armi, trinket, magifish e regali. Inoltre, tutti coloro che inizieranno la loro avventura inprima del 8 novembre potranno sbloccare una skin esclusiva (che i fan di Dead Cells riconosceranno molto facilmente).