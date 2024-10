Violenza sessuale verso giovani donne per strada, condannato artista di strada (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo quelle delle settimane e dei mesi scorsi, ancora una condanna per Violenza sessuale nel Salento. Salvatore Rosato, un artista di strada 50enne di Lecce, è stato infatti condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione, di cui uno ai domiciliari, per Violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di sei donne, alcune delle quali minorenni. Le vittime, prevalentemente studentesse, sono state avvicinate e molestate, nel corso del tempo, in luoghi pubblici come locali della movida e sedi universitarie. Rosato aveva un modus operandi ben preciso e ripetuto nel tempo: individuava le vittime per strada, le avvicinava con pretesti banali e le seguiva fino a luoghi appartati dove tentava di abusare di loro. Violenza sessuale, difesa chiede perizia psichiatrica Nonostante le numerose denunce, l’uomo continuava a perpetrare le sue azioni, dimostrando una totale mancanza di rimorso. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo quelle delle settimane e dei mesi scorsi, ancora una condanna pernel Salento. Salvatore Rosato, undi50enne di Lecce, è stato infattia 3 anni e 6 mesi di reclusione, di cui uno ai domiciliari, peraggravata e continuata ai danni di sei, alcune delle quali minorenni. Le vittime, prevalentemente studentesse, sono state avvicinate e molestate, nel corso del tempo, in luoghi pubblici come locali della movida e sedi universitarie. Rosato aveva un modus operandi ben preciso e ripetuto nel tempo: individuava le vittime per, le avvicinava con pretesti banali e le seguiva fino a luoghi appartati dove tentava di abusare di loro., difesa chiede perizia psichiatrica Nonostante le numerose denunce, l’uomo continuava a perpetrare le sue azioni, dimostrando una totale mancanza di rimorso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Violenza in strada ad Ancona : due uomini arrestati dopo scontro con la Polizia - Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza in piazza D’Armi ad Ancona ha portato all’arresto di un uomo e alla denuncia di un secondo, dopo una lite violenta che ha coinvolto anche le forze dell’ordine. Il fatto è avvenuto dopo che ... (Gaeta.it)

Violenza tra i giovani : "I controlli non bastano. Offrire più alternative al tempo in strada" - "I reati sono costanti, quello che però emerge nel post-Covid è un aumento degli agiti di natura violenta, a partire da rapine e lesioni: non ci sono livelli di pianificazione molto forti, piuttosto comportamenti legati alla difficoltà di ... (Ilgiorno.it)

“Ti spacco la testa” - uomo picchia la fidanzata a Casoria : ancora violenza sulle donne per strada - Dopo quanto accaduto nel quartiere Barra a Napoli, un nuovo caso di violenza sulle donne per strada, immortalato dalle telecamere a Casoria.Continua a leggere (Fanpage.it)

Lite in strada con coltello - un ferito nella notte : ancora episodi di violenza - Pontedera, 22 settembre 2024 – Una lite in strada per futili motivi. Un’altra. Il fatto è avvenuto nel corso della notte scorsa nella zona stazione, tra la Coop e l’ex Enel. Si sarebbe trattato di due stranieri. Un alterco fra i due, la scintilla. ... (Lanazione.it)