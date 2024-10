“Verissimo”, gli ospiti del 26 e 27 ottobre 2024 (Di venerdì 25 ottobre 2024) In onda il consueto appuntamento con il talk A Verissimo, sabato, Silvia Toffanin accoglie un vero simbolo della musica italiana, Ornella Vanoni, che per i suoi splendidi 90 anni si è regalata un nuovo album tutto da cantare e ballare. In studio anche la storia di Nina Sophie Rima, modella, attrice e influencer che ha fatto delle difficoltà vissute un suo punto di forza. Inoltre, saranno ospiti: Samantha De Grenet con il figlio Brando e la cuoca, fenomeno editoriale, Benedetta Rossi. Infine, Alessandro Basciano torna in studio per rispondere alle forti critiche ricevute sul suo aspetto fisico dopo l’intervista rilasciata a Verissimo settimana scorsa. Domenica, si parlerà del caso Magalli – Volpe, in eslusciva la prima volta insieme a Verissimo Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. 361magazine.com - “Verissimo”, gli ospiti del 26 e 27 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) In onda il consueto appuntamento con il talk A, sabato, Silvia Toffanin accoglie un vero simbolo della musica italiana, Ornella Vanoni, che per i suoi splendidi 90 anni si è regalata un nuovo album tutto da cantare e ballare. In studio anche la storia di Nina Sophie Rima, modella, attrice e influencer che ha fatto delle difficoltà vissute un suo punto di forza. Inoltre, saranno: Samantha De Grenet con il figlio Brando e la cuoca, fenomeno editoriale, Benedetta Rossi. Infine, Alessandro Basciano torna in studio per rispondere alle forti critiche ricevute sul suo aspetto fisico dopo l’intervista rilasciata asettimana scorsa. Domenica, si parlerà del caso Magalli – Volpe, in eslusciva la prima volta insieme aGiancarlo Magalli e Adriana Volpe.

