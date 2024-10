Ilfattoquotidiano.it - “Una tonnellata di arsenico lasciata sotto la pioggia”: i rischi ambientali dopo i lavori per il tunnel della ferrovia tra Messina e Catania

(Di venerdì 25 ottobre 2024)o ambientale dovuto aiper il raddoppiorio? È quanto denunciano Sud Chiama Nord e Pd,che il rilievi dell’Arpa hanno registrato presenza dioltre la soglia consentita. Una nuova grana per Webuild, il consorzio che sta realizzando l’opera, con la direzione deidi Rfi, accusato di non avere smaltito come previsto dalla legge il materiale di risulta dell’operazione di perforazione nell’area ionica dei Monti Peloritani con l’obiettivo di scavare una galleria: le rocce e le terre sono ricche di vari metalli e anche di, appunto, utilizzato in vari modi ma arcinoto nell’immaginario collettivo (e letterario e cinematografico) come sostanza molto velenosa. La concentrazione oltre i limiti di legge non dipende daidi Webuild.