Ufficiale, Bologna-Milan non si giocherà sabato 26 ottobre alle ore 18 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Prima il comunicato del Comune di Bologna, che ufficializzava l’impossibilità di giocare il match tra i rossoblù e il Milan, poi l’opposizione della Lega Serie A, che ha tentato di trovare una nuova sede per la partita e alla fine il rinvio Ufficiale.È successo di tutto nelle ultime ore, ma Milanotoday.it - Ufficiale, Bologna-Milan non si giocherà sabato 26 ottobre alle ore 18 Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Prima il comunicato del Comune di, che ufficializzava l’impossibilità di giocare il match tra i rossoblù e il, poi l’opposizione della Lega Serie A, che ha tentato di trovare una nuova sede per la partita e alla fine il rinvio.È successo di tutto nelle ultime ore, ma

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi - è ufficiale : vince la linea rossoblù. Scaroni : "Decisione incomprensibile" - La partita prevista per domani pomeriggio allo stadio Dall`Ara di Bologna tra la squadra di Vincenzo Italiano e il Milan di Paulo Fonseca è... (Calciomercato.com)

Bologna-Milan - Fenucci : “Rinvio scelta saggia - c’è difficoltà in zona stadio” - “La partita è stata rinviata. C’è una situazione oggettiva di difficoltà nella zona dello stadio, dove ci sono stati anche dei crolli. Quindi al di là della solidarietà che sempre esprimiamo a favore delle famiglie, c’era anche una situazione ... (Sportface.it)

Bologna-Milan è stata rinviata : la decisione della Lega Serie A. I dubbi sull’allerta meteo e la tragedia allo stabilimento Toyota - La Lega Serie A, riunita a Milano ha deciso di rinviare a data da destinarsi Bologna-Milan, in programma per sabato alle 18. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore aveva spinto per un annullamento della partita ma la Lega si era riservata di ... (Open.online)

Serie A - è ufficiale : Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi : le ipotesi su quando recuperarla - Alla fine Bologna-Milan non si giocherà. La nona giornata di Serie A tra le squadre di Italiano e Fonseca è stata rinviata a data da destinarsi a causa del maltempo che sta colpendo nelle ultime ore l’Emilia Romagna: questa la decisione ... (Ilfattoquotidiano.it)