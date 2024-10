Toyota Material Handling di Borgo Panigale l’esplosione dall’impianto di climatizzazione | Una bomba in 4 minuti

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 25 ottobre 2024) «È stata una: è successo tutto in quattro». A raccontarlo a La Stampa è Pino Sicilia, il responsabile per la sicurezza della Uilm-Uil. Il 23 ottobre scorso si trovava dentro lo stabilimento industriale dellaHandlin di, alle porte di Bologna, dove un’esplosione ha ucciso due operai trentenni e ne ha feriti undici. «È stato il finimondo – dice -. È saltato tutto: pareti, uffici, reti». Secondo i primi accertamenti tutto sarebbe partito da una componente del grande impianto di climatizzatore posto all’esterno del capannone. Era collegato a un tubo che, stando a una prima ipotesi, si sarebbe caricato di energia al punto da saltare in aria, facendo collassare parte del capannone dove si trovavano gli operai.