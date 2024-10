Tornano le Luci d’Artista con due nuove opere (Di venerdì 25 ottobre 2024) Due nuove opere si illumineranno venerdì 25 ottobre dalle ore 18 per la nuova edizione, la ventisettesima, di Luci d’Artista. Con la prima accensione, Torino torna a illuminarsi e trasforma ancora una volta il suo cielo con installazioni luminose di grandi artisti pensate per lo spazio pubblico. Anche per questa edizione la Fondazione Torino Musei è stata Tornano le Luci d’Artista con due nuove opere L'Identità. Lidentita.it - Tornano le Luci d’Artista con due nuove opere Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Duesi illumineranno venerdì 25 ottobre dalle ore 18 per la nuova edizione, la ventisettesima, di. Con la prima accensione, Torino torna a illuminarsi e trasforma ancora una volta il suo cielo con installazioni luminose di grandi artisti pensate per lo spazio pubblico. Anche per questa edizione la Fondazione Torino Musei è statalecon dueL'Identità.

