Stipendi più alti nel 2025 ma non per tutti | chi otterrà gli aumenti

Roma - Gli aumenti in busta paga del 2025 interesseranno solo determinate fasce di reddito, con incrementi annuali fino a mille euro per alcuni lavoratori dipendenti. Dal 1° gennaio 2025 arriveranno importanti novità per gli Stipendi italiani, grazie alle misure previste dalla Legge di Bilancio. Tuttavia, i benefici saranno limitati: solo chi percepisce un reddito lordo tra i 35.000 e i 40.000 euro potrà contare su un aumento di circa mille euro all'anno, equivalente a 83 euro al mese. Le novità introdotte riguardano in particolare la rimodulazione del cuneo fiscale. Infatti, il nuovo sistema si baserà sul reddito complessivo e non più esclusivamente su quello da lavoro. Questo significa che la presenza di altri redditi, come quelli derivanti da affitti o prestazioni occasionali, potrebbe annullare completamente i vantaggi del taglio.

