Spari in piazza nella notte: ferito un ragazzo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un giovane di 21 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco alle gambe nella notte, mentre si trovava in piazza Antonio De Curtis a Pozzuoli.Il giovane è stato accompagnato presso l'ospedale puteolano "La Schiana", dove i medici del pronto soccorso gli hanno riscontrato due ferite d'arma da Napolitoday.it - Spari in piazza nella notte: ferito un ragazzo Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un giovane di 21 anni è statoa colpi d'arma da fuoco alle gambe, mentre si trovava inAntonio De Curtis a Pozzuoli.Il giovane è stato accompagnato presso l'ospedale puteolano "La Schiana", dove i medici del pronto soccorso gli hanno riscontrato due ferite d'arma da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Street food del contadino - il percorso enogastronomico nella piazza dei sapori - Campagna Amica di via Monsignor Lenotti 51-61 a Foggia si prepara ad accogliere gli amanti del gusto con l’evento 'Street Food del Contadino'. Questa sera, venerdì 25 ottobre, ultimo venerdì del mese, a partire dalle 20, appuntamento con i ... (Foggiatoday.it)

“Non vogliamo più essere associati alla vergogna del fascismo” : Salò scende in piazza per ricordare la sua battaglia nella Resistenza - Salò non può essere ricordata solo per aver dato il nome al regime fascista alleato dei nazisti tra il settembre del 1943 e l’aprile 1945. E’ il senso della manifestazione organizzata dal “gruppo 27 ottobre“, un’associazione di cittadini ... (Ilfattoquotidiano.it)

“Invasione” nella casa del Grande Fratello : i concorrenti spiazzati da una sorpresa - Nella casa del Grande Fratello c’è stata una sorpresa inaspettata per tutti i concorrenti. Mentre ognuno era impegnato nello svolgere le proprie attività quotidiane, dagli altoparlanti si è udito un “Freeze”, che immediatamente ha immobilizzato ... (Tutto.tv)

Degrado e rifiuti nella fontana in piazza Salerno Capitale - la denuncia - Fontana nel degrado a Salerno, la segnalazione arriva in redazione da un cittadino, lungo via Piazzale Salerno Capitale. "La fontana degli incivili davanti il Grand Hotel bella vetrina di una città abbandonata al degrado! Gli incivili abbondano, i ... (Salernotoday.it)