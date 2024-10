Sergio Brio torna alla Juventus: il nuovo ruolo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ritorno ufficiale alla Juventus, nel ruolo di Fan Ambassador, per Sergio Brio, dopo la lunga carriera da calciatore in bianconero. Ad annunciarlo è stato lo stesso club bianconero tramite una nota sui propri canali ufficiali. Il comunicato della Juventus “378 gare ufficiali con la maglia della Juventus. Le sue dodici annate in bianconero – dalla stagione 1978/1979 alla stagione 1989/1990 – sono state costellate di emozioni forti e di successi indimenticabili. Tra gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, è andato a comporre – nelle vesti di stopper – con Gaetano Scirea, Claudio Gentile e Antonio Cabrini un blocco difensivo tra i migliori della storia del calcio italiano e mondiale. Le maniche arrotolate sopra i gomiti. Estate o inverno, non contava nulla. Quella era la “sua” casacca. Il suo modo di affrontare la partita. Un segnale per il centravanti di turno. Calcioweb.eu - Sergio Brio torna alla Juventus: il nuovo ruolo Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ritorno ufficiale, neldi Fan Ambassador, per, dopo la lunga carriera da calciatore in bianconero. Ad annunciarlo è stato lo stesso club bianconero tramite una nota sui propri canali ufficiali. Il comunicato della“378 gare ufficiali con la maglia della. Le sue dodici annate in bianconero – dstagione 1978/1979stagione 1989/1990 – sono state costellate di emozioni forti e di successi indimenticabili. Tra gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, è andato a comporre – nelle vesti di stopper – con Gaetano Scirea, Claudio Gentile e Antonio Cabrini un blocco difensivo tra i migliori della storia del calcio italiano e mondiale. Le maniche arrotolate sopra i gomiti. Estate o inverno, non contava nulla. Quella era la “sua” casacca. Il suo modo di affrontare la partita. Un segnale per il centravanti di turno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus : Sergio Brio torna nel ruolo di Fan Ambassador - Sergio Brio alla Juventus nel ruolo di Fan Ambassador. Il 68enne è stato in bianconero da giocatore tra il 1978 e il 1990. “La Juventus è stata fondamentale nella mia crescita, come calciatore, ma soprattutto come uomo: tornare oggi, a 68 anni, è ... (Sportface.it)

"Un turbamento che ha rotto l'equilibrio" : la rivelazione su Sergio e Sharon - parole pesantissime - Il caso dell'omicidio di Sharon Verzeni non ha ancora un colpevole o un sospettato ben definito. Nelle ultime ora il compagno, Sergio Ruocco, è stato più volte convocato in caserma ma, è giusto ribadirlo ancora una volta, non è indagato. E in ... (Liberoquotidiano.it)