Sarah Jessica Parker rivisita l’iconico tutu di Sex and the City sul set di And Just Like That (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sarah Jessica Parker è tornata a far parlare di sé con un look che richiama uno dei momenti più iconici di Sex and the City: la famosa tutu indossata nell’intro della serie cult. Durante le riprese della terza stagione di And Just Like That a New York, l’attrice ha omaggiato il suo passato con una versione rivisitata e colorata del leggendario outfit. Sarah Jessica Parker indossa ancora l’iconico tutu di Sex and the City In questa occasione, Parker ha sfoggiato un top scintillante color fucsia acceso, abbinato a una voluminosa gonna in tulle sui toni del borgogna firmata Molly Goddard. Il capo, parte della collezione autunno 2024, si distingue per i suoi corsage in tulle cuciti a mano che emergono delicatamente dal tessuto trasparente, creando un effetto sfumato e raffinato. Un chiaro tributo alla famosa tutu bianca, ma con un twist contemporaneo e sofisticato. Metropolitanmagazine.it - Sarah Jessica Parker rivisita l’iconico tutu di Sex and the City sul set di And Just Like That Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)è tornata a far parlare di sé con un look che richiama uno dei momenti più iconici di Sex and the: la famosaindossata nell’intro della serie cult. Durante le riprese della terza stagione di Anda New York, l’attrice ha omaggiato il suo passato con una versioneta e colorata del leggendario outfit.indossa ancoradi Sex and theIn questa occasione,ha sfoggiato un top scintillante color fucsia acceso, abbinato a una voluminosa gonna in tulle sui toni del borgogna firmata Molly Goddard. Il capo, parte della collezione autunno 2024, si distingue per i suoi corsage in tulle cuciti a mano che emergono delicatamente dal tessuto trasparente, creando un effetto sfumato e raffinato. Un chiaro tributo alla famosabianca, ma con un twist contemporaneo e sofisticato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sarah Jessica Parker appoggia Kamala Harris citando Sex and the City - Sarah Jessica Parker ha dato il suo endorsement a Kamala Harris. Con un post su Instagram, l’attrice ha spiegato che voterà per i Democratici, confermando una posizione politica presa già dalla corsa alla Casa Bianca di Barack Obama nel 2008. Sui ... (Lettera43.it)

Sarah Jessica Parker appoggia Kamala Harris citando Sex and the City - Sarah Jessica Parker ha dato il suo endorsement a Kamala Harris. Con un post su Instagram, l’attrice ha spiegato che voterà per i Democratici, confermando una posizione politica presa già dalla corsa alla Casa Bianca di Barack Obama nel 2008. Sui ... (Lettera43.it)

Sarah Jessica Parker e Kristin Davis insegnano come truccarsi a 60 anni - Come truccarsi a 60 anni? È la domanda di molte donne che superati gli “anta” puntano su un make up essenziale per la paura di esagerare ed essere fuori luogo. Eppure l’età dell’oro dovrebbe rendere anche più sicure e disinvolte. Soprattutto in ... (Amica.it)

Casual - di lato : Sarah Jessica Parker rispolvera la coda di cavallo cult Anni 90 - Icona di stile ed eleganza, Sarah Jessica Parker non sbaglia mai un colpo. Nelle ultimissime immagini dal set della terza stagione di And Just Like That, reboot della serie cult Sex and the City, ecco l’attrice, 59 anni, a passeggio nella Grande ... (Amica.it)