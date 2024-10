Roberto Mancini non è più ct dell’Arabia Saudita (Di venerdì 25 ottobre 2024) Se ne parlava da giorni e adesso è arrivata anche l’ufficialità: Roberto Mancini non è più ct dell’Arabia Saudita. Lo ha comunicato la Federazione calcistica dell’omonimo paese come la separazione con l’x trainer dell’Italia, in carica dall’agosto 2023, sia avvenuta attraverso la rescissione consensuale. Roberto Mancini NON E’ PIU’ CT dell’Arabia Saudita: I MOTIVI DEL DIVORZIO Quasi sicuramente gli ultimi risultati deludenti e qualche screzio di troppo con la Federazione sono state la cause che hanno portato alla rottura. Avendo firmato un contratto fino al 2027 al suo arrivo, l’allenatore italiano ha incassato una buonauscita fra i 15 e i venti milioni di euro. Deludente il suo bilancio con la squadra asiatica che sotto la sua gestione ha ottenuto 7 vittorie, 5 pareggi e sei sconfitte in 18 partite venendo eliminata anche dagli ottavi di finale della Coppa D’Asia. Sport.periodicodaily.com - Roberto Mancini non è più ct dell’Arabia Saudita Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Se ne parlava da giorni e adesso è arrivata anche l’ufficialità:non è più ct. Lo ha comunicato la Federazione calcistica dell’omonimo paese come la separazione con l’x trainer dell’Italia, in carica dall’agosto 2023, sia avvenuta attraverso la rescissione consensuale.NON E’ PIU’ CT: I MOTIVI DEL DIVORZIO Quasi sicuramente gli ultimi risultati deludenti e qualche screzio di troppo con la Federazione sono state la cause che hanno portato alla rottura. Avendo firmato un contratto fino al 2027 al suo arrivo, l’allenatore italiano ha incassato una buonauscita fra i 15 e i venti milioni di euro. Deludente il suo bilancio con la squadra asiatica che sotto la sua gestione ha ottenuto 7 vittorie, 5 pareggi e sei sconfitte in 18 partite venendo eliminata anche dagli ottavi di finale della Coppa D’Asia.

