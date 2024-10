Risse fuori dai locali, la questura emette 18 Dacur e 2 fogli di via (Di venerdì 25 ottobre 2024) Diciotto distinti provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane (comunemente noti come “Daspo Willy”) e due fogli di via con divieto di ritorno sono stati adottati nei confronti di altrettanti soggetti dal Questore di Messina Annino Gargano, quali indifferibili misure atte ad arginare Messinatoday.it - Risse fuori dai locali, la questura emette 18 Dacur e 2 fogli di via Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Diciotto distinti provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane (comunemente noti come “Daspo Willy”) e duedi via con divieto di ritorno sono stati adottati nei confronti di altrettanti soggetti dal Questore di Messina Annino Gargano, quali indifferibili misure atte ad arginare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rissa a Giardini Naxos e furto a Sant’Alessio Siculo: 10 “Daspo Willy” e un foglio di via - Diciotto distinti provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane (comunemente noti come “Daspo Willy”) e due fogli di via con divieto di ritorno sono stati adottati nei confronti di altrettanti ... (sikilynews.it)

Messina, emesse diciotto “Daspo Willy” in città e provincia - MESSINA. Diciotto distinti provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane (comunemente noti come “Daspo Willy”) e due fogli di via con divieto di ritorno sono stati adottati nei confronti di alt ... (letteraemme.it)

NAZIONE, Un tempo non convincente, ripresa a testa alta - Primo tempo per niente convincente, ripresa a testa alta. Lo scrive La Nazione, analizzando sulle sue pagine sportive la vittoria della Fiorentina ieri a San Gallo, dove ha portato a casa una ... (firenzeviola.it)

Dai meloniani agli ormai ex grillini, tutte le faide e “le risse parallele” - Fibrillazioni continue all'interno di FdI sul caso Giuli (con il ministro che avrebbe evocato le dimissioni), mentre il leader del M5S Conte liquida il fondatore Grillo. Sulo sfondo le proteste sulla ... (policymakermag.it)