Putin e la guerra in Ucraina (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il presidente russo Vladimir Putin parla della guerra in Ucraina. Putin ha parlato dopo il summit BRICS, nel quale ha mostrato all'Occidente che la Russia non è isolata. Vladimir Putin e la guerra in Ucraina Il presidente russo Vladimir Putin, a margine del vertice del gruppo BRICS, ha parlato della guerra in Ucraina.

Soldati nordcoreani in guerra contro l'Ucraina - Putin rompe il silenzio - Ormai sono pochi, se non nulli, i dubbi sulla presenza dei militari nordcoreani in Russia. Le prime unità dell'esercito di Kim Jong Un, che si sono addestrate nella Russia orientale, sono arrivate nella zona di guerra nell'oblast di Kursk. La loro ... (Today.it)

Ucraina-Russia - Putin : “Sincera intenzione Trump per stop guerra” - A pochi giorni dalle elezioni Usa il presidente russo tesse le lodi del Tycoon Vladimir Putin definisce "sincera" l'intenzione di Donald Trump di porre fine al conflitto in Ucraina. Trump "ha parlato di voler fare il possibile per porre fine al ... (Sbircialanotizia.it)

Gaza - 18 morti per le bombe su una scuola-rifugio per gli sfollati. Putin : il Medio Oriente sull'orlo di una guerra totale - Sono almeno 18 le vittime e 42 i feriti di un bombardamento israeliano su una scuola che accoglieva centinaia di sfollati nella Striscia di Gaza. L’attacco sulla scuola Al Suhada di Nuseirat, nel centro della Striscia, è avvenuto poco dopo ... (Gazzettadelsud.it)

