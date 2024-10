'Punto e Punta' in scena al Teatro Casa di Pulcinella (Di venerdì 25 ottobre 2024) La vera, incredibile e mai prima d’ora raccontata, storia del mondoSabato 26 e domenica 27 ottobre ore 18.00 al Teatro Casa di Pulcinella Punto e Punta Proscenio TeatroTeatro d’attore, oggetti, figure animate, burattini, pupazzi, videoproiezioni, interazione con il pubblico.Età Baritoday.it - 'Punto e Punta' in scena al Teatro Casa di Pulcinella Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La vera, incredibile e mai prima d’ora raccontata, storia del mondoSabato 26 e domenica 27 ottobre ore 18.00 aldiProsceniod’attore, oggetti, figure animate, burattini, pupazzi, videoproiezioni, interazione con il pubblico.Età

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Futuro incerto per il Teatro di Rifredi : “Punto di riferimento irrinunciabile” - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Un crocevia di cultura, spettacolo e divertimento che rischia di vedere il sipario calato per sempre. Soci, frequentatori e realtà del territorio chiedono a gran voce di conoscere la ... (Firenzetoday.it)

Itri / “Il re inchiostro” - lo spettacolo per famiglie in scena al Teatro Punto Zero Spazio Cultura - ITRI – “Il re inchiostro” è lo spettacolo in programma per il prossimo 8 novembre, alle 16.30, presso il Teatro Punto Zero Spazio Cultura, in via degli Artigiani, 46, a Itri. Si tratta di uno spettacolo per le famiglie, con ingresso ad offerta, ... (Temporeale.info)

Itri / “Il re inchiostro” - lo spettacolo per famiglie in scena al Teatro Punto Zero Spazio Cultura - ITRI – “Il re inchiostro” è lo spettacolo in programma per il prossimo 8 novembre, alle 16.30, presso il Teatro Punto Zero Spazio Cultura, in via degli Artigiani, 46, a Itri. Si tratta di uno spettacolo per le famiglie, con ingresso ad offerta, ... (Temporeale.info)

Teatro Concordia fermo da due anni : "A che punto è la vertenza sui lavori?" - "A quasi due anni dal blocco dei lavori, a che punto è la vertenza per il recupero e riqualificazione del Teatro Concordia, visto che da parte della amministrazione ci si era dichiarati fiduciosi circa una rapida soluzione per vedersi riassegnata ... (Ilrestodelcarlino.it)