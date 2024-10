Programma decima giornata Serie A 2024/2025: calendario, orari e tv turno infrasettimanale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Programma della decima giornata di Serie A 2024/2025. E’ il momento dell’unico turno infrasettimanale del campionato, che prevede un big match come Milan-Napoli, orfano degli squalificati Theo Hernandez e Reijnders (dopo il rinvio della sfida con il Bologna). Diretta esclusiva (anche in chiaro) su Dazn, mentre i tre incontri trasmessi da Sky saranno Cagliari-Bologna, Juventus-Parma e Como-Lazio. Programma decima giornata Serie A 2024/25 MARTEDÌ 29 OTTOBRE ore 18. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildelladi. E’ il momento dell’unicodel campionato, che prevede un big match come Milan-Napoli, orfano degli squalificati Theo Hernandez e Reijnders (dopo il rinvio della sfida con il Bologna). Diretta esclusiva (anche in chiaro) su Dazn, mentre i tre incontri trasmessi da Sky saranno Cagliari-Bologna, Juventus-Parma e Como-Lazio./25 MARTEDÌ 29 OTTOBRE ore 18.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Isnello torna Sapori d'autunno : in vetrina i prodotti delle Madonie - il programma della decima edizione - Tutto pronto a Isnello per la decima edizione dei Sapori d'Autunno, una tre giorni per le vie del paese ricca di appuntamenti, che delizieranno gli amanti della natura e del buon cibo, della musica e delle stelle, in un contesto architettonico e ... (Palermotoday.it)