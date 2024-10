Liberoquotidiano.it - Pd: Nardella, 'solidarietà a consigliera Pomezia, sindaca condanni violenza'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - “Esprimo la miaa Rosaria Del Buono,comunale del Pd a, aggredita durante un Consiglio Comunale dal capogruppo della Lega. Un fatto grave che racconta come la destra concepisca la politica. Sono certo che Rosaria, amministratrice e politica capace, non si lascerà intimidire. Dallaci aspettiamo che esprima una chiara condanna verso quanto accaduto”. Così in una nota Dario, eurodeputato del Pd.