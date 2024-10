Ospedale in Camerun, la ministra Nguene in visita ad Afragola (Di venerdì 25 ottobre 2024) visita in Italia per la ministra degli Affari sociali del Camerun, Pauline Irene Nguene, arrivata per ringraziare l'Aias di Afragola, realizzatrice di un Ospedale riabilitativo nella regione estremo nord del Camerun, nella città di Marouà.La ministro Camerunense ha incontrato anche il Napolitoday.it - Ospedale in Camerun, la ministra Nguene in visita ad Afragola Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)in Italia per ladegli Affari sociali del, Pauline Irene, arrivata per ringraziare l'Aias di, realizzatrice di unriabilitativo nella regione estremo nord del, nella città di Marouà.La ministroense ha incontrato anche il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ospedale in Camerun, ministro Nguene in visita ad Afragola - Visita in Italia per il Ministro degli Affari sociali del Camerun, Pauline Irene Nguene, arrivata per ringraziare l'Aias di Afragola, in provincia di Napoli, per la realizzazione di un ospedale riabil ... (ansa.it)

Pensava di avere una congiuntivite, e invece scopre di aver un verme nell'occhio - Il paziente, originario del Camerun, aveva un'infezione causata dal verme Loa Loa, un parassita trasmesso all’uomo da una puntura di tafano ... (today.it)

Corre in ospedale per una congiuntivite ma nel suo occhio si era nascosto un verme Loa Loa - Nel occhio di un uomo proveniente del Camerun si era infatti nascosto un verme Loa Loa, un parassita originario delle foreste pluviali dell’Africa occidentale e centrale che negli anni gli aveva ... (ohga.it)

Verme Loa Loa nell'occhio, paziente salvato a Padova: cos'è e quali sono i sintomi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verme Loa Loa nell'occhio, paziente salvato a Padova: cos'è e quali sono i sintomi ... (tg24.sky.it)