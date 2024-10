OpenAI, a dicembre arriva l’IA Orion? Sam Altman: «Fake news» (Di venerdì 25 ottobre 2024) OpenAI è pronta per lanciare il nuovo modello di intelligenza artificiale, destinato a far impallidire non solo la concorrenza ma anche i suoi predecessori. Secondo quanto riporta The Verge, a dicembre la startup di Sam Altman annuncerà ufficialmente Orion, IA 100 volte più potente di Gpt-4 di cui si presenterà come legittima erede. A differenza di Gpt-4o e del modello o1, non sarà tuttavia disponibile sin dal primo giorno per tutti, ma sarà ad appannaggio esclusivo di alcuni partner e collaboratori dell’azienda. Secondo una fonte anonima ma molto vicina al progetto, un’ulteriore conferma arriverebbe da Microsoft – fra i maggiori finanziatori di OpenAI – che si starebbe preparando a introdurre Orion sul proprio cloud Azure. Non è chiaro se il modello, il cui nome è attualmente provvisorio, sarà in seguito aperto al pubblico come Gpt-5, il nome che tutti attendono. Lettera43.it - OpenAI, a dicembre arriva l’IA Orion? Sam Altman: «Fake news» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)è pronta per lanciare il nuovo modello di intelligenza artificiale, destinato a far impallidire non solo la concorrenza ma anche i suoi predecessori. Secondo quanto riporta The Verge, ala startup di Samannuncerà ufficialmente, IA 100 volte più potente di Gpt-4 di cui si presenterà come legittima erede. A differenza di Gpt-4o e del modello o1, non sarà tuttavia disponibile sin dal primo giorno per tutti, ma sarà ad appannaggio esclusivo di alcuni partner e collaboratori dell’azienda. Secondo una fonte anonima ma molto vicina al progetto, un’ulteriore conferma arriverebbe da Microsoft – fra i maggiori finanziatori di– che si starebbe preparando a introdurresul proprio cloud Azure. Non è chiaro se il modello, il cui nome è attualmente provvisorio, sarà in seguito aperto al pubblico come Gpt-5, il nome che tutti attendono.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

OpenAI, a dicembre arriva l’IA Orion? Sam Altman: «Fake news» - Secondo The Verge, a dicembre OpenAI svelerà la nuova IA Orion, 100 volte più potente di Gpt-4. Sam Altman però smentisce con un post su X. (lettera43.it)

Sam Altman smentisce le notizie di un nuovo modello OpenAI a dicembre - Independent journalism is made possible by advertising. We show the least amount of ads whenever possible but we intentionally show more ads when an ad-blocker is used. Please, switch off ad blockers ... (notebookcheck.it)

In arrivo presto il nuovo modello IA con potenza centuplicata rispetto a GPT-4. O forse no - OpenAI sta per lanciare il successore di GPT-4 in concomitanza con il secondo anniversario di ChatGPT. Per la prima volta, l'accesso sarà inizialmente limitato ai partner commerciali più stretti, con ... (hwupgrade.it)

Sam Altman smentisce le voci su Orion: "Si tratta di Fake News" - Nelle scorse ore è emersa una notizia riguardante il prossimo modello di OpenAI, chiamato Orion. Si tratta. però, di una fake news. (html.it)