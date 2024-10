Lanazione.it - Omicidio risolto grazie alle mappe online: Flavia Mello Agonigi, cosa è accaduto

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Casciana Terme Lari (Pisa), 25 ottobre 2024 – Una traccia su Google Maps e unanchealla tecnologia. Nella vicenda della morte di, 54 anni, uccisa in una casa di Sant’Ermo, frazione di Casciana Terme Lari, le connessioni internet hanno avuto un ruolo decisivo per scoprire il corpo ma anche per far scattare il fermo e l’arresto di Emanuele Nannetti, 34 anni. E’ lui la persona accusata die adesso in carcere. Avrebbe ucciso la donna con diverse coltellate. Il delitto di, le indagini e le svolta: “Il marito è distrutto. Erano una famiglia felice” La vicenda inizia due settimane fa, nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre. E’ allora che la donna, dopo una serata in una nota discoteca della Valdinievole con le amiche, scompare nel nulla.