Omicidio Montini il killer 17enne confessa Ecco perché l’ha ucciso

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Oggi, venerdì 25 ottobre, si è svolto l’interrogatorio del ragazzo di 17 anni accusato die rapina ai danni di Candido, ex vicesindaco di Garzeno, in provincia di Como. L’udienza di convalida della custodia cautelare è avvenuta davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minori di Milano, dove il giovane hato di essere l’autore dell’, avvenuto il 24 settembre nella casa della vittima. Secondo le informazioni, la confessione è arrivata dopo che il ragazzo, inizialmente dichiaratosi innocente, è stato identificato grazie a test del DNA effettuati sugli abitanti della zona. La giudice Irina Alice Grossi del Tribunale per i minorenni di Milano, insieme alla pm Myriam Iacoviello e ai legali del giovane, ha disposto la custodia cautelare presso il carcere minorile Beccaria di Milano, convalidando il fermo.