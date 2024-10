Tpi.it - Omicidio Giulia Cecchettin, la sorella Elena assente in aula: “Devo tutelare la mia salute fisica e mentale”

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024), lainnon ha preso parte alla seconda udienza del processo per l’della, dove l’ex fidanzato di quest’ultima, Filippo Turetta, è imputato peraggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, porto d’armi e occultamento di cadavere. A spiegare il perché è stata la stessa ragazza attraverso le stories del suo profilo Instagram. “Oggi non sarò presente innon per disinteresse, ma per prendermi cura di me stessa. Sono più di undici mesi che continuo ad avere incubi, undici mesi che il mio sonno è inesistente o irrequieto. La miae soprattutto quellane hanno risentito. Ho perso il conto delle visite mediche che ho dovuto fare nell’ultimo anno”.