Ombrello e Scirocco, fine settimana a rischio temporali: ecco dove, le previsioni meteo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel corso dell’ultimo fine settimana di ottobre, una perturbazione interesserà l’Italia nord occidentale e la Sardegna con piogge e temporali anche forti, possibili nubifragi e locali “criticità idrauliche e idro-geologiche, visti i terreni spesso saturi per le precipitazioni in corso e quelle Ternitoday.it - Ombrello e Scirocco, fine settimana a rischio temporali: ecco dove, le previsioni meteo Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel corso dell’ultimodi ottobre, una perturbazione interesserà l’Italia nord occidentale e la Sardegna con piogge eanche forti, possibili nubifragi e locali “criticità idrauliche e idro-geologiche, visti i terreni spesso saturi per le precipitazioni in corso e quelle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lancette indietro - nel fine settimana torna l'ora solare - Ci siamo, nel weekend arriva il momento di spostare le lancette: manca ormai pochissimo al ritorno dell'ora solare. La data cerchiata sul calendario è quella di domenica 27 ottobre: nella notte tra il 26 e il 27, infatti, bisognerà portare ... (Quicomo.it)

Guida al weekend : gli eventi (e i nomi) da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana - L’acqua che dopo 150 anni torna nelle valli di Campotto è un disastro, ma anche il segno che la natura si può addomesticare, non all’infinito però. E che quelle terre nuove bonificate non vanno mai date per scontate perché potrebbero anche ... (Ferraratoday.it)

Due vittorie e una sconfitta nel fine settimana delle selezioni targate Giara - Due vittorie e una sconfitta, per la Giara Assicurazioni, in una seconda giornata dei campionati a squadre di tennistavolo che ha visto in campo solo le formazioni di serie B2, C1 e C2, mentre le tre di serie D3 sono rimaste ferme. In serie B2 il ... (Ilrestodelcarlino.it)

Dai casoncelli alla taragna : le sagre del fine-settimana in Bergamasca - La festa della Madonna del Rosario a Spino al Brembo, frazione di Zogno, con la cucina tipica e ottimi casoncelli, la sagra della polenta taragna a Spirano, la sagra della polenta a Guzzanica di Dalmine, l’OktoBergFest al Piazzale degli Alpini in ... (Bergamonews.it)