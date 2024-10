Nicolò Fraticelli tiktoker suicida a 21 anni La richiesta d’aiuto sui social prima di togliersi la vita | Non ce la faccio più

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Aveva lanciato un gridosu TikTok. Ma il suo appello era stato in gran parte ignorato., 21ennedi Roma, nei giorni scorsi si è tolto la. Stava passando, come lui stesso aveva raccontato sui, un periodo di grande sofferenza personale. Uno degli ultimi messaggi ai follower risale al 24 settembre scorso: «Questo sarà un video un po’ triste, ma io non ce lapiù a reggere questa maschera. Devo ammettere di essere una persona sola, che in questo momento sta soffrendo molto», l’appello del giovane. Aveva anche parlato di una sorta di «dipendenza da una app di incontri», che non riusciva a disinstallare nonostante avrebbe voluto.condivideva suivideo allegri e divertenti, ma nell’ultimo mese il tono dei suoi contenuti era diventato molto diverso. Progressivamente più triste, e cupo.