Oasport.it - MotoGP, Enea Bastianini: “Manca qualcosa a livello di ritmo e in frenata. Speriamo di risolvere”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un venerdì in crescendo per. Il pilota della Ducati dopo una prima sessione di prove libere non eccezionale ha chiuso al terzo posto le pre-qualifiche del GP della Thailandia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2024 diin scena questo weekend in quel di Buriram. “Bestia” nello specifico ha guadagnato un ritardo di +0?162 rispetto a Marc Marquez, dominatore della sessione precedendo l’attuale leader della classifica piloti Jorge Martin, secondo con un gap di +0”010. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Rimini ha commentato fatto quanto fatto sulla pista asiatica.