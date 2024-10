Ilrestodelcarlino.it - Minicucci: "Era ora di sbloccarsi in casa"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono tornati al lavoro i calciatori dell’Atletico Ascoli dopo la bella vittoria conquistata nel turno infrasettimanale. D’altronde di tempo per festeggiare ce n’è davvero poco perché domenica alle 14.30 ci sarà la sfida a Castelfidardo. I padroni diultimi in classifica e reduci dal prezioso 0-0 a Civitanova. A raccontare un po’ la prima vittoria stagionale al Don Mauro Bartolini di Monticelli è stato l’attaccante bianconero Manelautore del gol su calcio di rigore, terza rete stagionale. Prima vittoria stagionale in: era ora? "Un successo importantissimo non solo perché ci sblocca tra le mura amiche ma perché inabbiamo affrontato tutte compagini competitive. Era ora diperché comunque sia iniziare un percorso di vittorie o di risultati positivi, ci potrà permettere di stare nella parte alta della classifica".