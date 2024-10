Milan, da Tammy Abraham a Luka Jovic: le condizioni dell’attacco di Fonseca (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milan, da Tammy Abraham a Luka Jovic: in vista della gara con il Bologna ecco le condizioni del reparto offensivo guidato da Paulo Fonseca In vista della gara, che molto probabilmente alla fine si giocherà, tra Bologna e Milan, mister Paulo Fonseca dovrà necessariamente fare a meno di Luka Jovic e Tammy Abraham. I due attaccanti non saranno, quindi, disponibili per il match contro i rossoblù, gara che potrebbe dare un po’ di continuità ai rossoneri dopo la vittoria con l’Udinese. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante inglese – uscito in lacrime nella sfida contro la formazione friulana a causa di un brutto colpo subito alla spalla destra – sente ancora dolore e non sarebbe in grado di fornire un apporto concreto a Rafa Leao e compagni. Dailymilan.it - Milan, da Tammy Abraham a Luka Jovic: le condizioni dell’attacco di Fonseca Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), da: in vista della gara con il Bologna ecco ledel reparto offensivo guidato da PauloIn vista della gara, che molto probabilmente alla fine si giocherà, tra Bologna e, mister Paulodovrà necessariamente fare a meno di. I due attaccanti non saranno, quindi, disponibili per il match contro i rossoblù, gara che potrebbe dare un po’ di continuità ai rossoneri dopo la vittoria con l’Udinese. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante inglese – uscito in lacrime nella sfida contro la formazione friulana a causa di un brutto colpo subito alla spalla destra – sente ancora dolore e non sarebbe in grado di fornire un apporto concreto a Rafa Leao e compagni.

