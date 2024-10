Mercedes Mone: “L’invasione di NXT prima di ‘Survivor Series 2019’ è stata sorprendente” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo l’evento Crown Jewel, che si era disputato il 31 Ottobre del 2019, la maggior parte del roster WWE era rimasta bloccata in Arabia Saudita. Poichè lo show si era svolto di giovedì e la compagnia non aveva il roster di Smackdown disponibile per partecipare all’episodio del 1° novembre, gli atleti di NXT sono stati “paracadutati” per salvare la situazione, in quello che spesso è ricordato come uno degli episodi migliori dello show blu. L’attuale AEW TBS Champion Mercedes Mone, allora conosciuta come Sasha Banks, era una delle poche superstar del main roster disponibili per Smackdown e nell’ultimo numero del suo “Mone Mag” ha ricordato la sensazione provata nel backstage quel giorno. Le sensazioni di Mercedes Mone “È stato un paio di anni fa. Ricordo quando tutto il roster di Smackdown, tutti i RAGAZZI, sono arrivati in ritardo allo show di ritorno dall’Arabia Saudita. Zonawrestling.net - Mercedes Mone: “L’invasione di NXT prima di ‘Survivor Series 2019’ è stata sorprendente” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo l’evento Crown Jewel, che si era disputato il 31 Ottobre del 2019, la maggior parte del roster WWE era rimasta bloccata in Arabia Saudita. Poichè lo show si era svolto di giovedì e la compagnia non aveva il roster di Smackdown disponibile per partecipare all’episodio del 1° novembre, gli atleti di NXT sono stati “paracadutati” per salvare la situazione, in quello che spesso è ricordato come uno degli episodi migliori dello show blu. L’attuale AEW TBS Champion, allora conosciuta come Sasha Banks, era una delle poche superstar del main roster disponibili per Smackdown e nell’ultimo numero del suo “Mag” ha ricordato la sensazione provata nel backstage quel giorno. Le sensazioni di“È stato un paio di anni fa. Ricordo quando tutto il roster di Smackdown, tutti i RAGAZZI, sono arrivati in ritardo allo show di ritorno dall’Arabia Saudita.

