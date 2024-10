L'Udinese "stende" il Cagliari 2-0: pesa l'espulsione di Makoumbou. Il Toro si rialza, 1-0 sofferto contro il Como (Di venerdì 25 ottobre 2024) Udinese Cagliari 2 - 0 RETI: 38'pt Lucca, 33'st Davis. Udinese (3-5-2): Okoye 6; Kabasele 6.5, Bijol 6.5, Tourè 6 (40'st Giannetti sv); Ehizibue 6.5 (28'st Rui Modesto 6), Lovric 6.5, Karlstrom 6.5, Payero 6.5 (28'st Zarraga 6), Kamara 7 (40'st Zemura sv); Davis 7.5, Lucca 7.5 (28'st Bravo 6). In panchina: Padelli, Sava, Abankwah, Palma, Ebosse, Brenner, Pizarro. Allenatore: Runjaic 7. Cagliari : Feedpress.me - L'Udinese "stende" il Cagliari 2-0: pesa l'espulsione di Makoumbou. Il Toro si rialza, 1-0 sofferto contro il Como Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 25 ottobre 2024)2 - 0 RETI: 38'pt Lucca, 33'st Davis.(3-5-2): Okoye 6; Kabasele 6.5, Bijol 6.5, Tourè 6 (40'st Giannetti sv); Ehizibue 6.5 (28'st Rui Modesto 6), Lovric 6.5, Karlstrom 6.5, Payero 6.5 (28'st Zarraga 6), Kamara 7 (40'st Zemura sv); Davis 7.5, Lucca 7.5 (28'st Bravo 6). In panchina: Padelli, Sava, Abankwah, Palma, Ebosse, Brenner, Pizarro. Allenatore: Runjaic 7.

