Lobotka in dubbio per Milan-Napoli Contro il Lecce Kvara e Politano riposano Corsport

(Di venerdì 25 ottobre 2024)inperilIl Corriere dello Sport scrive che Conte farà cambi sostanziali perin programma domani alle 15 al Maradona. Neres e Ngonge al posto di. Meret torna in porta. Olivera per Spinazzola. E aggiunge chepotrebbe non recuperare perdi martedì sera. Scrive il Corriere dello Sport: Conte cambia. Sono diverse le novità previste per la garaile in vista del tour de force con, Atalanta e Inter da affrontare in tredici giorni (da martedì al 10 novembre, prima della nuova sosta). Sarà inedita la formazione che scenderà in campo domani al Maradona tra rientri e cambi strategici con una rosa ampia e di valore. In attacco, ad esempio, si rinnovano le corsie, almeno nelle attuali idee di Conte, con ancora un giorno a disposizione per ulteriori riflessioni.