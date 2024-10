Liste d'attesa lumaca: arrivano i saltacoda e le tac by night (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sempre più italiani rinunciano alla prevenzione per le Liste d'attesa troppo lunghe. Il governo ha studiato un piano per ridurre i tempi d'attesa Ilgiornale.it - Liste d'attesa lumaca: arrivano i saltacoda e le tac by night Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sempre più italiani rinunciano alla prevenzione per led'troppo lunghe. Il governo ha studiato un piano per ridurre i tempi d'

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liste d?attesa - nodo organici : rallenta il piano per assumere nuovi medici e infermieri. E Schillaci richiama le Regioni - ROMA Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, non si espone, ma che si aspettasse di più dalla Manovra per la sanità non è un mistero. Medici e infermieri, che avevano aperto... (Ilmessaggero.it)

Sanità e liste d’attesa : un vademecum per il rispetto dei tempi delle visite - Le lunghe liste d'attesa continuano a essere un problema negli ospedali regionali nonostante le misure contenute nella legge n. 73 del 7 giugno 2024. Il tema, molto sentito dai residenti di Pordenone, sarà affrontato in un incontro previsto il 25 ... (Pordenonetoday.it)

Sanità e liste d’attesa : un vademecum per il rispetto dei tempi delle visite - Le lunghe liste d'attesa continuano a essere un problema negli ospedali regionali nonostante le misure contenute nella legge n. 73 del 7 giugno 2024. Il tema, molto sentito dai residenti di Pordenone, sarà affrontato in un incontro previsto il 25 ... (Pordenonetoday.it)

Liste attesa - Salutequità : "Diritto certezza accesso a prestazioni nei tempi" - Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - Dare certezza e garanzia al diritto del cittadino di accedere alle prestazioni nei tempi massimi previsti dalla norma rispettando i codici di priorità. E' questo, secondo Salutequità, l'aspetto su cui il disegno ... (Ilgiornaleditalia.it)