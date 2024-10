LinkedIn dovrà pagare 310 milioni di multa per aver usato i dati degli utenti senza permesso (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'autorità irlandese per la protezione dei dati ha sanzionato il social di proprietà di Microsoft per aver violato il Gdpr Wired.it - LinkedIn dovrà pagare 310 milioni di multa per aver usato i dati degli utenti senza permesso Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'autorità irlandese per la protezione deiha sanzionato il social di proprietà di Microsoft perviolato il Gdpr

