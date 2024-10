Lecce, Gotti: “Dobbiamo trovare solidità, è fondamentale per chi deve salvarsi” (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’allenatore del Lecce, Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli: “Per noi è stata una settimana molto brutta. Quando in un periodo già negativo arrivano sconfitte del genere ci si confronta per chiarirsi, ma alle parole devono corrispondere i fatti. Una squadra che deve salvarsi ha un percorso lungo 38 partite e deve trovare solidità. Questo è la prima necessità in questo momento“. Sempre sullo 0-6 contro la Fiorentina: “La scorsa era stata un’ottima settimana, con grande intensità negli allenamenti che lasciava presagire altro. I primi 20? sono stati nella stessa direzione della settimana, poi è bastato pochissimo ed è tutto venuto meno. Nella partita ho cercato equilibri che non ci sono stati. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’allenatore del, Luca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli: “Per noi è stata una settimana molto brutta. Quando in un periodo già negativo arrivano sconfitte del genere ci si confronta per chiarirsi, ma alle parole devono corrispondere i fatti. Una squadra cheha un percorso lungo 38 partite e. Questo è la prima necessità in questo momento“. Sempre sullo 0-6 contro la Fiorentina: “La scorsa era stata un’ottima settimana, con grande intensità negli allenamenti che lasciava presagire altro. I primi 20? sono stati nella stessa direzione della settimana, poi è bastato pochissimo ed è tutto venuto meno. Nella partita ho cercato equilibri che non ci sono stati.

