Lazio Lotito | Flaminio? Siamo nei tempi previsti a metà novembre nuovo incontro

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Per il progettonei, ci incontreremo entrocon l’amministrazione comunale per approcciare a uno studio di prefattibilità e poi valuteremo il da farsi. Le proposte fatte da noi riportano in auge una struttura come ilsenza snaturare l’architettura di Nervi. Lo abbiamo concepito come se lo stesso Nervi lo avesse fatto oggi“. Sono queste le parole del presidente della, Claudio, a margine della presentazione di “Maestro, il calcio a colori di Tommaso Maestrelli”, il lungometraggio realizzato in onore del tecnico delladel primo scudetto. Su Baroni come uomo per ritrovare il successo in campionato,spiega di averlo “scelto con convincimento. Sapevo avesse queste caratteristiche di umiltà, professionalità e senso di appartenenza.