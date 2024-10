Ilgiorno.it - La storia di Ivan: "Sepolto da un carico di quasi dieci quintali"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "Ero a Torino con il camion della mia azienda. Stavamo consegnando dei quadri elettrici. Ho allentato la prima cinghia e tutto bene. Dopo la seconda ho sentito un rumore sordo, sono finito terra e un quadro elettrico da 10mi ha schiacciato. Sono rimasto inerte e ho pensato “adesso muoio e non vedrò più mia moglie e mia figlia“".Ghironzi, di Desio, presidente di Anmil (Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) Monza e Brianza riavvolge il nastro dei ricordi e racconta il suo incidente come autotrasportatore: "La mattina del 22 ottobre 1992 sono uscito di casa con le mie gambe e il 30 giugno del 1993 ci sono rientrato in carrozzina. La vita ti si rivolta come un calzino". Fu prima trasportato all’ospedale Le Molinette di Torino, poi al Centro traumatologico per tentare di intervenire sulla lesione midollare, ma senza successo.