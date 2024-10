Davidemaggio.it - La Confessione ‘retrocessa’ in access

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Rai3 corre ai ripari. Dopo solo una puntata, Lacambia orario. Meno di una settimana fa vi davamo conto della rapida promozione di Peter Gomez: dalla seconda serata del martedì alla (difficile) prima serata del sabato dopo una sola stagione in Rai. Ed ecco che, complice il 2,5% di share ottenuto sabato scorso, la (discussa) Direzione Approfondimento ha cercato di metterci una pezza. Da domani, infatti, Lasarà retrocessa inprime time, esattamente nello slot del sabato che fu di Serena Bortone: dalle 20.15 alle 21.45. Una fascia meno ostica anche se, per fidelizzare il pubblico, l’ideale sarebbe stato mantenere il programma in seconda serata, collocazione più consona. Mentre L’Altra Italia continua ad andare in onda nella medesima fascia nonostante i numeri disastrosi, La, per fortuna, non ha avuto dunque lo stesso trattamento.