Impressionante complesso di macchie apparso sul Sole possibili aurore boreali in Italia | quando vederle

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nella zona occidentale del, appena al di sotto dell'equatore, è comparso un gigantescodisolari con un diametro di 150.000 chilometri, circa 12 volte quello della Terra. Nei prossimi giorni si sposterà al centro della stella e punterà direttamente il nostro pianeta. Poiché ha già scatenato un brillamento di Classe X, ci sono buone probabilità che possa rifarlo, innescando una forte tempesta solare in grado di far comparire di nuovo l'aurora boreale in