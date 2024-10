Il soccorritore in lacrime: "C’era sangue dappertutto" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il boato violentissimo poi macerie ovunque. Pezzi di vetro e legno che cadevano, polvere e sangue. Pino Sicilia, delegato per la sicurezza Uilm-Uil, ricorda gli istanti successivi all’esplosione alla Toyota Material Handling a Bologna. Lei è stato uno dei primi a essere intervenuto. "È stato un attimo, sono scesi in 4-5 minuti anche i vertici dell’azienda perché alcuni uffici sono stati distrutti. La comunicazione non ha funzionato tanto, perché l’azienda è stata dilaniata. C’erano perdite di acqua e gas. È successo tutto velocemente, prima la normalità, poi la devastazione. In pochi minuti ci siamo trovati nell’incubo: persone ferite, sangue dappertutto". Cosa ha causato l’esplosione? "Un boiler esterno non legato ai settori produttivi, come Rsu non abbiamo mai avuto sentore che quella cosa potesse creare un disastro del genere. Quotidiano.net - Il soccorritore in lacrime: "C’era sangue dappertutto" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il boato violentissimo poi macerie ovunque. Pezzi di vetro e legno che cadevano, polvere e. Pino Sicilia, delegato per la sicurezza Uilm-Uil, ricorda gli istanti successivi all’esplosione alla Toyota Material Handling a Bologna. Lei è stato uno dei primi a essere intervenuto. "È stato un attimo, sono scesi in 4-5 minuti anche i vertici dell’azienda perché alcuni uffici sono stati distrutti. La comunicazione non ha funzionato tanto, perché l’azienda è stata dilaniata.no perdite di acqua e gas. È successo tutto velocemente, prima la normalità, poi la devastazione. In pochi minuti ci siamo trovati nell’incubo: persone ferite,". Cosa ha causato l’esplosione? "Un boiler esterno non legato ai settori produttivi, come Rsu non abbiamo mai avuto sentore che quella cosa potesse creare un disastro del genere.

