Anteprima24.it - Il Partito Democratico di Santa Maria Capua Vetere in azione per il territorio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldicontinua a lavorare con dedizione, per affrontare le principali sfide locali e sovracomunali con grande partecipe spirito di iniziativa. Negli ultimi mesi, il tesseramento ha visto una forte risposta da parte dei cittadini, e siamo ora in attesa dell’approvformale della platea degli iscritti. Nel frattempo, ilha istituito un gruppo direttivo per assicurare una gestione efficace delle attività e mantenere vivo il confronto politico su temi cruciali per il nostro. All’interno del PD sono stati creati gruppi di lavoro specifici, dedicati all’approfondimento delle principali tematiche locali. Questo permette aldi analizzare con attenzione le esigenze della comunità e di proporre soluzioni concrete.