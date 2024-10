Lanazione.it - Il Convegno “Economia e Integrazione Culturale” alla Borsa Merci

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 –” Arezzo, 26 ottobre 2024 -, Piazza Risorgimento, 23 Sabato 26 ottobre 2024, a partire dalle ore 9:45, si terrà presso ladi Arezzo ilintitolato “”, un evento che pone al centro del dibattito il ruolo dell’come motore di crescita economica. L’iniziativa, particolarmente attuale in un periodo di crisi per il settore manifatturiero, punta a riflettere sulle sfide e opportunità per le piccole imprese, molte delle quali gestite da stranieri. Programma dell’evento: • Ore 10:00: Saluti istituzionali del Tenente Colonnello Alfonso Amorosini (Comando Carabinieri), rappresentanti del Comune di Arezzo e della Provincia. Seguiranno i saluti della Diocesi di Arezzo con l’intervento del Vicario Generale, Mons.